Mercato - PSG : Aouar revient sur son faux-départ de l’OL...

Publié le 1 décembre 2020 à 0h45 par A.C.

Annoncé partant et suivi notamment par le PSG, la Juventus ou encore Arsenal et Manchester City, Houssem Aouar est finalement resté à l’OL.

Il a été l’un des joueurs de Ligue 1 les plus courtisés, lors du dernier mercato. Sans Ligue des Champions, Houssem Aouar semblait destiné à quitter l’Olympique Lyonnais. Nous vous avons parlé sur le10Sport.com de l’intérêt du Paris Saint-Germain, mais également de celui de la Juventus, de Manchester City et d’Arsenal. Les Gunners semblaient d’ailleurs bien positionnés pour rafler la mise au cours des derniers jours du mercato, mais finalement Aouar est resté au sein de l’OL, son club formateur.

« J'ai pris la décision de rester dans mon club formateur et je savoure »