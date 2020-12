Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Mbappé ou Haaland ? L’énorme dilemme du Real Madrid !

Publié le 1 décembre 2020 à 20h30 par T.M.

Pour l’avenir, le Real Madrid verrait les choses en grand, rêvant notamment de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland, deux des plus grands talents en devenir. Toutefois, entre l’attaquant du PSG et celui du Borussia Dortmund, il pourrait bien en falloir choisir qu’un. Un énorme dilemme se présenterait donc alors à Florentino Pérez.

La crise liée au coronavirus a chamboulé les plans de tous les clubs cet été, surtout ceux du Real Madrid. Initialement, les Merengue souhaitaient frapper très fort, mais devant faire face à un énorme manque à gagner, Florentino Pérez avait dû revoir ses plans. Publiquement, le président de la Casa Blanca avait alors annoncé qu’il ne fallait pas s’attendre à des grosses opérations, puisque celles-ci étaient reportées à 2021. Cela s’est donc vérifié durant l’été puisque le Real Madrid n’a pas dépensé le moindre euro pour se renforcer, se concentrant avant tout sur les ventes afin de faire rentrer des liquidités. En mettant de l’argent de côté, le club madrilène a donc un petit pactole de côté, de quoi laisser présager de grosses folies pour les mois à venir. Et l’été 2021 s’annonce très chaud au Real Madrid. En effet, aujourd’hui, la priorité est connue de tous en la personne de Kylian Mbappé. Chez les Merengue, on rêve de voir l’attaquant du PSG sous la tunique blanche et on pourrait ne pas regarder à la dépense pour cela. Toutefois, les Madrilènes pourraient ne pas s’arrêter en si bon chemin puisque l’autre étoile montante du football européen, Erling Braut Haaland, serait également ciblée.

Un prix qui fait débat ?

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, les routes sont appelées à se croiser. Après avoir manqué plusieurs fois le coche par le passé, les Merengue ne veulent cette fois pas rater le prodige français. « C’est un joueur avec de l’expérience, même s’il va sur ses 22 ans. Il est très complet. Il tire, marque, fait des passes et participe davantage à la construction du jeu », a ainsi noté un agent pour El Mundo . Toutefois, comme l’explique également, il y aurait un énorme mais dans ce dossier Mbappé. Pour s’offrir le Français, il faudra négocier avec le PSG, ce qui sera bien évidemment très compliqué. Par conséquent, il faudra aligner une très grosse somme, ce qui pourrait être difficile à faire en ces temps. Pour le Real Madrid, la mission s’annonce donc délicate avec Kylian Mbappé, ce qui pourrait alors donner du crédit à l’option Erling Braut Haaland qui serait plus avantageuse.

« Haaland a tout… »