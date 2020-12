Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zinedine Zidane, le grand rêve de Boudjellal pour l’OM !

Publié le 1 décembre 2020 à 18h15 par T.M.

Ayant toujours pour ambition de devenir président de l’OM, Mourad Boudjellal voit les choses en grand pour le club phocéen, rêvant notamment d’une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de touche.

Le feuilleton de la vente de l’OM est visiblement loin d’être terminé. Et ce mardi, c’est encore une fois Mourad Boudjellal qui est venu rajouter de l’huile sur le feu, assurant notamment : « Moi, ce que je crois sincèrement, c’est que je pense que l’OM va se vendre, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous ». Impliqué dans le projet de rachat de Mohamed Ayachi Ajroudi, l’ancien patron du RCT se verrait d’ailleurs bien comme le futur président de l’OM. « C’est une ambition, on va tout faire pour que ça se passe parce que j’ai l’intime conviction que ce club a un potentiel incroyable et qu’il suffit de se baisser pour le ramasser », a-t-il ajouté lors de son passage au micro de RMC .

« C’est le devoir d’un président de l’OM… »