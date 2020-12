Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, président… La nouvelle sortie de Boudjellal sur la vente de l’OM !

Publié le 1 décembre 2020 à 17h30 par T.M.

Durant tout l’été, le feuilleton de la vente de l’OM a fait énormément parler. Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal souhaitaient racheter le club phocéen, mais se sont heurtés à Frank McCourt. Alors que cela s’est calmé ces dernières semaines, l’ancien homme fort du RCT n’a clairement pas abandonné son projet.

En 2016, Frank McCourt a racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Après le baseball, l’Américain a donc fait son entrée dans le monde du football avec de grandes ambitions. Toutefois, pour le moment, les résultats sont loin d’être à la hauteur pour le club phocéen. Face à cette situation, la rumeur d’une vente de l’OM ne cesse de revenir sur la table et l’été dernier, cela semblait plus concret que jamais. En effet, dans les médias, Mourad Boudjellal, ancien patron du RCT, avait fait savoir qu’il était porteur d’une projet pharaonique. On en a ensuite appris plus, notamment sur l’homme qui se cachait derrière cette ambition de reprendre l’OM : Mohamed Ayachi Ajroudi. Toutefois, malgré des moyens et des ambitions colossaux, l’homme d’affaires franco-tunisien n’a pas réussi à faire plier Frank McCourt, bien décidé à ne pas vendre le club phocéen. Au fil des semaines, l’engouement est donc redescendu autour de ce rachat de l’OM par Ajroudi et Boudjellal. Mais cela pourrait bien continuer de travailler en coulisses. Présent ce mardi au micro de RMC , Mourad Boudjellal s’est de nouveau exprimé sur ce gros dossier et son ambition intacte de devenir un jour président de l’OM.

« Je pense que l’OM va se vendre »