Mercato - OM : McCourt continue de mettre la pression pour le mercato hivernal !

Publié le 1 décembre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 1 décembre 2020 à 11h31

Alors que l’OM doit faire face à de sérieux soucis financiers depuis plusieurs mois, Frank McCourt aurait exigé que des ventes soient bouclées lors du mercato de janvier. Et la pression est donc mise sur Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria…

Si l’OM a vécu un mercato estival 2020 très agité avec de nombreuses arrivées (Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Mickaël Cuisance et Luis Henrique), seulement deux joueurs ont été vendus par le club phocéen : Bouna Sarr et Maxime Lopez. Bien loin des objectifs initiaux de ventes qui avaient été fixées à hauteur de 60M€, puisque les éléments disposant d’une forte valeur marchande comme Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Florian Thauvin n’ont pas trouvé preneurs sur le marché, qu’une grosse offre de plus de 20M€ d’un club anglais a été refusée pour Duje Caleta-Car. Du coup, Frank McCourt a décidé de prendre les choses en main et de mettre la pression à l’OM…

McCourt exige des ventes

L’Equipe rappelle dans ses colonnes du jour, comme il l’avait déjà annoncé la semaine dernière, que le propriétaire américain de l’OM aurait exigé que des ventes soient bouclées dès le mercato hivernal qui approche. Le club phocéen étant dans une situation financière très délicate et quasiment éliminé de toute compétition européenne, l’objectif serait donc de dégraisser la masse salariale et de récupérer des liquidités. D’ailleurs, interrogé en conférence de presse lundi, André Villas-Boas a affiché de gros doutes sur le mercato de janvier : « Des départs cet hiver ? Je ne sais pas. Le mercato pourrait se dérouler de différentes façons. Il va falloir attendre la dernière semaine de janvier pour être fixé, comme souvent malheureusement », a expliqué l’entraîneur de l’OM.

Thauvin, Kamara… qui pour ramener de l’argent à l’OM ?