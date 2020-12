Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola, Barça... L'énorme annonce du clan Pogba sur Haaland !

Publié le 1 décembre 2020 à 13h15 par A.M.

En fin connaisseur du travail de Mino Raiola, Mathias Pogba assure que la proximité entre l'agent italo-néerlandais et Joan Laporta pourrait débloquer la situation pour Erling Haaland.

Impressionnant depuis ses débuts en Europe avec le RB Salzbourg, Erling Haaland a rapidement tapé dans l'œil du Borussia Dortmund. Et avec le club de la Ruhr, le Norvégien ne déçoit pas au point d'être convoité par tous les plus grands clubs européens à savoir le PSG, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid. Toutefois, le Barça pourrait bien prendre l'avantage dans ce dossier, mais cela dépendra des futures élections le 24 janvier prochain. Et pour cause, Joan Laporta, candidat à la présidence du club blaugrana , entretient une relation de proximité avec Mino Raiola, qui gère les intérêts d'Erling Haaland, mais également de Paul Pogba. Mathias Pogba, frère du milieu de terrain de Manchester United, évoque donc l'influence de l'agent italo-néerlandais dans ce dossier.

Raiola/Laporta, le duo gagnant pour Haaland ?