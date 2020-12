Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace dans le dossier Alaba !

Publié le 2 décembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Alors que David Alaba se dirige vers un départ libre du Bayern, le PSG serait intéressé par le défenseur autrichien pour réaliser un coup à 0€. Mais la concurrence serait forte, et Chelsea pourrait prendre un temps d'avance.

L'annonce avait fait l'effet d'une bombe. Le Bayern Munich a retiré son offre de prolongation à David Alaba. L'international autrichien devrait vraisemblablement quitter les champions d'Allemagne gratuitement à la fin de saison. En effet, le contrat du défenseur ne court que jusqu'en juin prochain. Le joueur polyvalent sera ainsi libre de négocier et décider de sa prochaine aventure dès le 1er janvier. Une belle occasion d'attirer Alaba après une décennie au Bayern. Le PSG se serait déjà positionné sur ce dossier, mais la concurrence des géants espagnols ferait rage et la Juventus menacerait aussi les plans de Leonardo.

Chelsea sur le point de passer en pole ?