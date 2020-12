Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour un joueur de Mourinho !

Publié le 1 décembre 2020 à 23h45 par Th.B.

Tottenham tournant très bien sans lui en ce début de saison alors que José Mourinho ne comptant plus sur lui, Dele Alli serait résigné à quitter les Spurs cet hiver. Et un challenge à l’étranger lui plairait. Le PSG aurait une opportunité à saisir.

Perçu comme une belle promesse du football anglais, Dele Alli a fini par payer la nomination de José Mourinho en novembre 2019. Malgré des débuts plutôt réussis sous les ordres du Spécial One, le milieu offensif de Tottenham a au fur et à mesure perdu le fil. En atteste le match d’ouverture de Tottenham en Premier League face à Everton au cours duquel il est sorti à la mi-temps. Depuis, son statut a changé alors qu’un départ en prêt dans les ultimes moments du mercato estival semblait être dans les tuyaux et le PSG semblant avoir été une possibilité. La presse anglaise a assuré ces dernières semaines que Leonardo n’aurait pas oublié Dele Alli en marge du mercato hivernal. Et l’Anglais serait à la recherche d’un nouveau challenge.

Dele Alli voudrait se relancer en dehors de l’Angleterre cet hiver