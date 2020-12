Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions importantes sur le retour de Todibo !

Publié le 1 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone a prêté Jean-Clair Todibo à Benfica cette saison, le défenseur français pourrait être rapatrié plus tôt que prévu. Toutefois, les Blaugrana n'auraient aucune information sur les intentions de Benfica.

La défense centrale du FC Barcelone est à l'agonie. En effet, actuellement, Ronald Koeman manque de solutions à ce poste. Alors qu'en début de saison le faible nombre d'axiaux dans l'effectif de Ronald Koeman inquiétait, les blessures n’arrangent pas la situation. Samuel Umtiti est toujours en délicatesse avec son genou, Ronald Araujo est en phase de reprise et Gerard Piqué sera indisponible pendant de long mois. Et la récente sortie de Clément Lenglet, touché contre Osasuna, n'aidera pas. Les solutions se réduisent pour l'entraîneur néerlandais, contraint de redescendre Frenkie De Jong ou Sergio Busquets. Cette crise a permis à Oscar Mingueza d'être promu en équipe première et d'être titularisé contre le Dinamo Kiev et Osasuna.

Le FC Barcelone sans nouvelle pour Todibo