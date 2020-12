Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger à prévoir pour l’avenir de Neymar ? La réponse !

Publié le 1 décembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Recruté par le PSG en 2017, Neymar n'a jamais vraiment quitté les tablettes du FC Barcelone. Alors qu'un retour en Catalogne est à nouveau évoqué, l'international brésilien aurait pris une décision radicale.

Le PSG et les superstars, une longue histoire. Depuis l'arrivée de QSI, le club de la capitale tente d'attirer les plus grands joueurs de la planète. Et à l'été 2017, Paris a fait un énorme pas en avant dans son projet. De bourreau lors de la remontada, Neymar est devenu Parisien, la clause à 222M€ levée, un message envoyé à toute l'Europe. Quelques semaines plus tard, le PSG signait également Kylian Mbappé, en provenance de Monaco et fraîchement champion de France. Les deux joueurs ont porté le PSG ces dernières années, jusqu'à disputer la première finale de Ligue des Champions de l'histoire du club. Mais leur avenir serait plus que jamais discuté.

Neymar, parti pour rester