Mercato - PSG : Entre Thomas Tuchel et le PSG, la fin est bien proche !

Publié le 1 décembre 2020 à 16h45 par T.M.

Si Thomas Tuchel est actuellement sur le banc du PSG, l’Allemand connaitrait actuellement bel et bien ses derniers moments sur le banc parisien. Explications.

Arrivé sur le banc du PSG en 2018, Thomas Tuchel vient d’entamer sa 3ème saison sur le banc parisien. Toutefois, pour l’Allemand, ce nouvel exercice n’est pas de tout repos. Devant faire avec une relation très compliquée avec Leonardo, l’entraîneur du PSG est également la cible de nombreuses critiques à propos du jeu proposé par son équipe. De quoi placer Tuchel dans une position très délicate actuellement. Et forcément, les questions se posent de plus en plus concernant son avenir sur le banc des champions de France. Pourrait-il espérer une prolongation de contrat ? On en serait visiblement très loin.

Un divorce à venir !