Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle annonce de Koeman sur Depay !

Publié le 1 décembre 2020 à 14h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a une nouvelle fois été interrogé sur la possible arrivée de Memphis Depay cet hiver. Mais l'entraîneur du Barça change de ton.

En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay ne manque pas d'attirer l'attention. Et pour cause, l'attaquant de l'OL est très convoité par le FC Barcelone où il a failli signer cet été. Mais alors que le départ de Luis Suarez n'a toujours pas été compensé, le Barça compterait revenir à la charge pour l'international néerlandais cet hiver. Il faut dire que Memphis Depay n'a toujours pas prolongé son contrat, et l'OL a donc tout intérêt à le vendre en janvier afin d'éviter de le voir filer libre en fin de saison. Et alors que Ronald Koeman était très loquace à ce sujet durant le mercato estival, l'entraîneur du club catalan l'est beaucoup moins depuis quelques semaines. Et c'est encore le cas aujourd'hui.

«Pour moi, c'est un manque de respect d'en parler»