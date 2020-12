Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aouar revient sur la fin du feuilleton Depay !

Publié le 1 décembre 2020 à 7h30 par A.C.

Houssem Aouar, coéquipier de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais, s’est exprimé au sujet du départ raté de son capitaine vers le FC Barcelone.

Lors de son arrivée en Catalogne, Ronald Koeman semble avoir rapidement fixé un objectif prioritaire : Memphis Depay. Le coach du FC Barcelone souhaitait retrouver son compatriote à ses côtés et il l’a d’ailleurs plusieurs fois avoué. Finalement, l’Olympique Lyonnais n’a pas plié face à l’offensive du Barça, même si Depay se retrouve désormais à seulement quelques mois du terme de son contrat. La presse espagnole n’a d’ailleurs pas de doutes sur le fait que le Barça retournera à la charge pour le capitaine de l’OL, dès le 1er janvier prochain.

« C’est important qu’il soit resté pour l’équipe et pour moi aussi »