Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait un plan B dans ce dossier prioritaire !

Publié le 1 décembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Déjà en quête d’un renfort en défense centrale cet été, le Barça se trouve dans l’urgence après la blessure longue durée de Gerard Piqué. Si Eric Garcia reste la priorité pour cet hiver, d’autres profils plus expérimentés sont étudiés.

Le FC Barcelone a vécu un mercato estival frustrant dans le sens des arrivées. Les ambitions de Ronald Koeman se sont heurtées aux difficultés financières des Blaugrana . L’entraîneur néerlandais souhaitait un renfort en défense centrale notamment, pour palier au manque de solutions viables dans ce secteur, mais Eric Garcia, pourtant en fin de contrat prochainement, a été retenu fermement par Manchester City. Le Barça a donc débuté sa saison avec seulement trois centraux valides, et doit désormais composer avec la blessure de Gerard Piqué, absent des terrains pour au moins 4 mois.

Un renfort à court terme ?