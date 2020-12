Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un nouvel appel du pied !

Publié le 1 décembre 2020 à 8h30 par La rédaction

Alors qu'il a rendu hommage à Diego Maradona en arborant un maillot de Newell's Old Boys lors d'une célébration, Lionel Messi a fait renaître le rêve de tous les supporters du club de Rosario de voir la Pulga faire son retour dans son club formateur, à commencer par le vice-président Crisitan D'Amico.

Décédé le 25 novembre dernier d'un arrêt cardiaque, Diego Maradona a marqué l'histoire du football et aura été un modèle pour de nombreux jeunes footballeurs, hissant le numéro 10 comme le plus mythique de l'histoire. Très proche d 'El Pibe de Oro , Lionel Messi a tenu à rendre un magnifique hommage à Diego Maradona ce dimanche lors de la rencontre entre le FC Barcelone et Osasuna. La Pulga a en effet célébré son but en enlevant son maillot catalan, dévoilant ainsi celui des Newell's Old Boys de la saison 1993-1994. Un somptueux hommage à Diego Maradona, qui a évolué au club de Rosario entre 1993 et 1995, mais également à son club formateur, dans lequel il a évolué durant son enfance avant de signer à Barcelone. Un hommage qui n'est pas passé inaperçu dans son ancien club, qui rêve toujours de rapatrier l'Argentin. Interrogé par TMW , le vice-président du club Crisitan D'Amico en a rajouté une couche.

« Un rêve de le voir entrer dans le stade Marcelo Bielsa avec le maillot Lepra »