PSG : Tuchel doit révolutionner son attaque !

Publié le 1 décembre 2020 à 3h15 par La rédaction

Après plusieurs matches peu convaincants en terme de fond de jeu, Thomas Tuchel doit changer des choses avant le choc contre Manchester United mercredi.

Le début de saison du Paris Saint-Germain est guère convaincant. Surtout en ce qui concerne le fond de jeu proposé par les joueurs de Thomas Tuchel. Le technicien allemand est bien évidemment pointé du doigt, mais certains Parisiens ne sont pas exempt de tout reproche en terme d'investissement. C'est ainsi que Neymar, Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria sont critiqués pour leur repli défensif notamment. Une situation qui doit pousser Thomas Tuchel à revoir ses plans en privilégiant Moise Kean, Marco Verratti et comme l'explique l'ancien joueur du PSG, Eric Rabesandratana.

«Moise Kean me semble être une évidence»