Foot - PSG

PSG : Cavani, Manchester United… Pierre Ménès craint le pire !

Publié le 30 novembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Laissé libre par le PSG cet été, Edinson Cavani a rebondi à Manchester United. Buteur contre Southampton avant d'affronter son ancien club, l'attaquant uruguayen pourrait répéter sa performance contre Paris selon Pierre Ménès.

Les départs libres ont alimenté le dernier mercato parisien. Les titis Adil Aouciche et Tanguy Kouassi ont respectivement rejoint l'ASSE et le Bayern Munich. Deux joueurs plus importants dans l'effectif de Thomas Tuchel n'ont pas été prolongés. Thiago Silva après un feuilleton ''à toi, à moi'' s'est laissé convaincre par Lucas Moura pour rejoindre la Premier League et Chelsea. Edinson Cavani, meilleur buteur du club, a également connu le même destin. Après avoir cherché une porte de sortie pendant très longtemps, l'international uruguayen s'est engagé en faveur de Manchester United.

« Tu la sens tellement venir la douille, Cavani va en mettre un »