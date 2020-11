Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar ne cache plus ses inquiétudes !

Publié le 30 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Inquiet de la prestation contre les Girondins de Bordeaux, Neymar espère que le PSG réussira à inverser la tendance contre Manchester United mercredi.

« Je suis très déçu, très déçu (il se répète). Je ne veux pas accepter notre deuxième mi-temps. On a joué à onze de façon individualiste, on a manqué de tout. En deuxième mi-temps, on ne peut pas jouer un match de L1 comme ça, ce n'est pas assez sérieux . » Après le match nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2), Thomas Tuchel n'a pas manqué de critiquer l'investissement de ses joueurs sur ce match, leur reprochant notamment leur implication. Inquiétant à quelques jours du match crucial contre Manchester United comme l'explique Neymar.

«On doit améliorer certains détails, jouer en équipe et mieux s’organiser»