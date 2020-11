Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar afficherait un terrible constat sur le PSG en privé !

Publié le 30 novembre 2020 à 21h15 par La rédaction

A la suite du match nul concédé par le PSG ce samedi au Parc des Princes contre les Girondins de Bordeaux (2-2), Neymar se serait montré agacé par le niveau de certains coéquipiers et reprocherait un manque de jeu collectif dans le jeu parisien.

Quelques jours après avoir une victoire qui était loin d'être rassurante face au RB Leipzig en Ligue des Champions, le PSG a confirmé les doutes qui planent au-dessus du champion de France en concédant un match nul frustrant face aux Girondins de Bordeaux, au terme d'une seconde période très décevante qui avait laissée Thomas Tuchel dans l'incompréhension totale : « C'était 11 joueurs individualistes. On ne peut pas jouer comme ça. Le jeu demande qu'on donne tout. Sans effort à 140%, c'est mérité qu'on ne gagne pas. [...] J'ai le sentiment qu'on a perdu ce match ». Un sentiment visiblement partagé par Neymar...

Neymar regrette le jeu individualiste du PSG