Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel s’en prend maintenant à ses joueurs !

Publié le 30 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Après le match nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2), Thomas Tuchel est apparu furieux en conférence de presse à l'encontre de ses joueurs.

Thomas Tuchel change de ton. Ces dernières semaines, le technicien allemand avait pris l'habitude de défendre ses joueurs face aux critiques des médias. Mais après le nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2), l'entraîneur du PSG change de stratégie. Très déçu par la prestation de ses joueurs, Thomas Tuchel les a sérieusement réprimandé, très agacé par l'implication des Parisiens durant la rencontre. Et il espère que cela va changé contre Manchester United.

«Je ne veux pas accepter notre deuxième mi-temps»