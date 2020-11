Foot - PSG

PSG - Malaise : Le gros coup de gueule de Thomas Tuchel en interne !

Publié le 30 novembre 2020 à 20h15 par B.C. mis à jour le 30 novembre 2020 à 20h17

Mécontent de la prestation de ses joueurs contre Bordeaux, Thomas Tuchel s’est expliqué avec eux au lendemain du nul concédé par le PSG, afin de démobiliser les troupes avant un déplacement crucial à Manchester United mercredi soir.

Ces dernières semaines, le PSG n’y arrive plus. Après une défaite à Leipzig (2-1), le club de la capitale a de nouveau chuté contre l’AS Monaco (3-2) avant de concéder le nul face à Bordeaux (2-2) samedi. Pas de quoi se rassurer avant un déplacement crucial à Manchester United, qui avait pris le dessus sur le PSG en octobre dernier. Habitué à ménager ses joueurs en public, Thomas Tuchel a changé de stratégie samedi soir en critiquant la prestation de ses hommes : « On doit parler, c'est clair. C'est notre responsabilité. C'était 11 joueurs individualistes. On ne peut pas jouer comme ça. Le jeu demande qu'on donne tout. Sans effort à 140%, c'est mérité qu'on ne gagne pas. J'avais l'impression qu'une fois contre Monaco, cela suffisait, je me suis trompé. J'ai le sentiment qu'on a perdu ce match », confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Tuchel s’est expliqué avec ses joueurs