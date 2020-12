Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Todibo... Ronald Koeman s'agace face aux rumeurs !

Publié le 1 décembre 2020 à 15h30 par A.M.

Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a fait un point sur le mercato d'hiver qui attend le FC Barcelone. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien néerlandais semble avoir d'autres préoccupations pour le moment.

Après une première partie de saison en dents de scie, Ronald Koeman semble avoir les idées claires pour le mercato d'hiver. En effet, les défauts de son effectif sont les mêmes qu'après le mercato estival lors duquel il avait réclamé un défenseur central et un avant-centre. Et entre le départ de Luis Suarez et la grave blessure de Gerard Piqué, le Barça a cruellement besoin de se renforcer. Toutefois, la situation est très délicate. Et pour cause, le nom du futur président du club ne sera connu que le 24 janvier prochain et compte tenu des problèmes financiers, le Barça ne pourra pas agir de façon totalement libre durant le mois de janvier, d'autant plus que la prolongation de Lionel Messi sera un autre enjeu majeur. A l'occasion de son passage devant les médias, Ronald Koeman a ainsi fait le point sur cette situation plus qu'épineuse.

«C'est un manque de respect»