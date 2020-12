Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait identifié le remplaçant de Piqué chez Simeone !

Publié le 1 décembre 2020 à 23h30 par B.C.

Alors que Gerard Piqué sera absent plusieurs mois à cause d’une blessure au genou droit, le FC Barcelone souhaiterait mettre la main sur un nouveau défenseur cet hiver, et Ronald Koeman s’intéresserait de près à un joueur de l’Atlético de Madrid.

Les coups durs s’enchaînent pour le FC Barcelone. Alors que Ronald Koeman ne peut pas compter sur Samuel Umtiti, qui accumule les problèmes physiques, c’est désormais Gerard Piqué qui sera indisponible plusieurs mois. L’international espagnol souffre d'une lésion partielle du ligament croisé du genou droit et ne sera pas de retour avant fin février dans le meilleur des cas. Les dirigeants blaugrana souhaiteraient donc relancer les discussions avec Manchester City pour Eric Garcia, mais il ne sera pas facile de mettre la main sur l’espoir de Pep Guardiola, obligeant Ronald Koeman à regarder ailleurs.

Le Barça s’intéresse à Felipe Augusto