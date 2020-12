Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien entraîneur du Real Madrid ferait une fleur à Zidane !

Publié le 1 décembre 2020 à 20h00 par Th.B.

N’entrant plus dans les plans de Zinedine Zidane, Isco pourrait rebondir au FC Séville où son ancien entraîneur au Real Madrid réclamerait son arrivée dès le mercato hivernal.

Ancien protégé de Zinedine Zidane alors qu’il ne faisait plus l’unanimité dans les hautes sphères du club merengue, Isco aurait désormais perdu la confiance de l’entraîneur du Real Madrid qui ouvrirait à présent la porte à un transfert de l’international espagnol, et ce dès cet hiver. Le clan Isco se préparerait lui aussi à un départ, en atteste la déclaration de Francisco Alarcon, père d’Isco, à la Cadena SER ces derniers jours. « Pour l'instant, nous n'avons pas d'offres, mais Isco veut essayer une autre ligue. Rester à Madrid ne serait pas un problème » . Et si l’avenir d’Isco s’écrivait en Liga ?

Lopetegui réclamerait Isco à Séville