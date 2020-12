Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand projet de Leonardo se complique...

Publié le 1 décembre 2020 à 15h45 par Axel Cornic

Grand fan du profil de Gianluigi Donnarumma, Leonardo devrait toutefois être contraint de tirer un trait sur l'international italien dont l'avenir à long terme s'inscrit à l'AC Milan.

Bien que Keylor Navas donne entière satisfaction au PSG depuis son arrivée, le portier costaricien aura 34 ans le 15 décembre. Par conséquent, Leonardo travaille à la succession de l'ancien portier du Real Madrid à moyen terme et s'intéresse notamment à Gianluigi Donnarumma depuis longtemps. Il faut dire que l'international italien voit son contrat à l'AC Milan prendre fin en juin prochain et la proximité entre Leonardo et Mino Raiola pourrait faciliter ce dossier. Toutefois, avec le retour en forme du club lombard, Gianluigi Donnarumma pourrait revoir ses plans.

Donnarumma, une carrière à l'AC Milan ?