Mercato - PSG : Raiola va jouer un sale tour à Leonardo pour ce dossier de longue date

Publié le 1 décembre 2020 à 14h45 par Th.B.

Très intéressé à l’idée d’attirer Gianluigi Donnarumma au PSG depuis son retour à la tête de la direction sportive du club en juin 2019, Leonardo devrait connaître une désillusion dans ce dossier. Explications.

Gianluigi Donnarumma est pressenti depuis juin 2019, soit au retour de Leonardo au PSG, à arriver à son tour au Paris Saint-Germain. Dans un premier temps en tant que gardien titulaire et depuis le transfert de Keylor Navas, pour prendre sa succession à terme. L’international italien dispose d’ailleurs d’un contrat courant jusqu’en juin prochain au Milan AC. Néanmoins, les discussions ont commencé comme le président du club rossoneri, Paolo Scaroni, l’a récemment assuré. Et le PSG serait très mal parti dans la course à la signature de Donnarumma.

Tout se mettrait en place pour la prolongation de Donnarumma