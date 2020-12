Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dernière ligne droite dans le feuilleton Sergio Ramos ?

Publié le 1 décembre 2020 à 12h30 par Th.B.

Figurant entre autres dans le viseur du PSG, Sergio Ramos serait cependant plus proche de prolonger son contrat au Real Madrid que de quitter le club merengue. Et un rendez-vous au sommet la semaine prochaine serait déjà programmé !

C’est contre tout ce dont le Real Madrid se bat et compte se tenir au niveau de la politique des salaires, mais le cas Sergio Ramos pousserait le club merengue à revoir sa position sur la question. En effet, capitaine du Real Madrid, l’international espagnol se trouve dans l’ultime saison de son contrat à la Casa Blanca alors qu’il est âgé de 34 ans. Un véritable dilemme pour Florentino Pérez qui a toujours eu à coeur de ne pas offrir d’importantes prolongations de contrat aux joueurs de son effectif étant plus âgés que 30 ans. Cependant, Ramos n’est pas n’importe qui et le président du Real Madrid serait enclin à faire une exception. Alors que ce dossier traîne depuis plusieurs semaines, certains clubs opportunistes auraient profité de ce moment de battement afin de s’immiscer dans cette opération. Ce serait le cas de la Juventus, du Milan AC et surtout du PSG. Selon la presse ibérique, Leonardo et les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient prêts, sous ordre de Doha, à offrir un contrat de 3 ans à Sergio Ramos grâce auquel il toucherait des revenus annuels s’élevant à 20M€, soit 8M€ de plus que son salaire actuel au Real Madrid. Néanmoins, l donne se compliquerait pour le PSG, en raison d’un club anglais.

En plus de l’Italie, une menace en Angleterre se manifeste !

C’est du moins l’une des informations qui a été divulguée sur le plateau d’ El Chiringuito dans la nuit de lundi à mardi. D’après le journaliste Francisco Buyo, Sergio Ramos aurait été approché par un club de Premier League qui serait d’ailleurs passé à l’action. Déterminée à s’attacher ses services, l’équipe en question aurait transmis une offre alléchante au clan Sergio Ramos en marge de l’été prochain. L’irruption de ce club anglais est synonyme d’obstacle pour le PSG dans la course à la signature de Sergio Ramos, mais il n’est clairement pas le seul.

Un dossier bouclé la semaine prochaine ?