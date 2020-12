Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première décision prise pour l'avenir de Zidane ?

Publié le 1 décembre 2020 à 23h00 par A.D.

Malgré la défaite face au Chakhtar ce mardi, Zinedine Zidane ne compte pas quitter son poste d'entraineur du Real Madrid. De son côté, Florentino Pérez aurait décidé d'attendre la fin de la phase de groupes de la Ligue des Champions avant de sceller l'avenir du Français.

A la peine depuis plusieurs semaines, le Real Madrid n'a pas redressé la barre ce mardi en Ligue des Champions, bien au contraire. Opposée au Chakhtar pour son cinquième match de poule, la Maison-Blanche s'est inclinée (2-0) et sera privée de huitièmes de finale si elle ne s'impose pas face au Borussia Mönchengladbach la semaine prochaine. Malgré tout, Zinedine Zidane n'a pas l'intention de quitter le navire madrilène dans ces conditions. « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer. Nous savons qu'aujourd'hui était une finale et nous nous sommes très bien préparés. Nous avons fait une bonne première mi-temps, mais nous n'avons pas pu marquer de but. Il reste un match et nous devons le gagner » , a affirmé le coach du Real Madrid en conférence de presse d'après-match.

Zidane hors de danger avant Mönchengladbach ?