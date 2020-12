Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta décrypte la stratégie à adopter pour Messi

Publié le 1 décembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Joan Laporta, l’ancien président du Barça, de nouveau candidat, s’est exprimé sur le cas Messi. Analyse.

Joan Laporta, l’ancien président du Barça entre 2003 et 2010, de nouveau candidat à la présidence, s’est exprimé sur la situation de Messi, qui est en fin de contrat en juin prochain : « C'est vrai que Messi voulait partir cet été, il a été très déçu de la façon dont il a été traité, mais je n'entre pas dans cette question. Messi veut le Barça et je suis sûr qu'il lui donnera une chance et je vois, par respect et estime pour nous, que nous avons une conversation pour l'aider à décider ce qui est le mieux pour lui et le Barça. Je sais qu'il nous donnera une marge. Je sais qu'il a des offres d'autres clubs, mais Messi en a toujours eu. Moratti payait 250 millions pour lui en 2006 et j'ai dit non. Ils lui donnaient beaucoup d'argent et il a dit non. On pouvait voir son affection pour le Barça ».

Position réaliste

A la faveur de cette sortie de l’ancien président sur Messi, on comprend très clairement quelle position il va adopter au sujet de l’attaquant argentin. Joan Laporta va miser sur son expérience, sa relation historique avec Messi et sur l’attachement de ce dernier au Barça pour obtenir qu’il accepte une baisse de ses émoluments pour prolonger. Laporta estime absolument incontournable une baisse de salaire pour parvenir à un accord, compte tenu de la situation financière très précaire du club catalan.