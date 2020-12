Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Giroud proche de son dénouement ?

Publié le 2 décembre 2020 à 0h45 par Th.B.

Dans le viseur de l’OM qui est à la recherche d’un nouvel attaquant, Olivier Giroud pourrait finalement rester à Chelsea à la demande de Frank Lampard.

Olivier Giroud de retour en France cet hiver ? Passé par Tours et Montpellier avant de quitter l’hexagone pour l’Angleterre et Arsenal en 2012, celui qui est depuis devenu champion du monde avec l’Équipe de France se rapprocherait de la sortie du côté de Chelsea, faute d’un temps de jeu suffisant. Et alors que l’Inter, l’Inter Miami, le Milan AC ou encore la Juventus se disputeraient ses services, l’OM, l’OL et les Girondins de Bordeaux suivraient avec attention l’évolution de la situation de l’attaquant de Chelsea où son contrat expirera à la fin de la saison. C’est en effet l’information que Téléfoot La Chaîne révélait récemment. Cependant, Giroud pourrait finalement rester à Chelsea.

Olivier Giroud, ce rêve blue qui devrait continuer à Chelsea