Mercato - Barcelone : Koeman aurait identifié un nouveau coup à 0€ !

Publié le 2 décembre 2020 à 0h30 par A.D.

Engagé jusqu'au mois de juin, Marten de Roon pourrait quitter l'Atalanta librement en fin de saison. Le FC Barcelone et la Juventus pourraient se livrer une grosse bataille pour le recrutement du milieu de terrain néerlandais.

Fortement touché par la crise lié au coronavirus, le Barça serait à l'affût de tous les bons coups. Alors que Memphis Depay sera en fin de contrat en juin 2021, le club catalan voudrait absolument profiter de la situation et le récupérer à moindre coût au mois de janvier ou gratuitement cet été. En plus du capitaine et numéro 10 de l'OL, Ronald Koeman aurait identifié une autre cible à prix réduit : Marten de Roon.

Le Barça et la Juve se disputeraient Marten de Roon