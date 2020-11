Foot - Mercato - Chelsea

EXCLU - Mercato : Et si Chelsea prolongeait Giroud… ?

Publié le 30 novembre 2020 à 19h20 par Alexis Bernard mis à jour le 30 novembre 2020 à 19h21

Malgré un faible temps de jeu et un contrat qui s’achève à la fin de la saison, il ne serait pas impossible de voir Olivier Giroud prolonger du côté de Chelsea.

L’avenir d’Olivier Giroud est un sujet d’actualité. Et notamment depuis que Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a publiquement mis la pression sur son attaquant afin qu’il puisse avoir du temps de jeu dans la perspective de l’Euro. Des déclarations qui alimentent les rumeurs de son possible départ, cet hiver. Mais selon nos informations, la possibilité de voir Olivier Giroud rester à Chelsea en janvier, et même de prolonger l’aventure chez les Blues , existe bien.

Giroud se sent bien à Chelsea

S’il ne joue pas autant qu’il le souhaite, Olivier Giroud se sent bien à Chelsea. En restant l’été dernier, alors qu’il disposait de plusieurs opportunités en Angleterre et un peu partout en Europe, le buteur de l’équipe de France a fait un choix aussi bien sportif que familial. Rester à Chelsea pour continuer à déjouer les pronostics et à inscrire des buts importants (Rennes a pu en subir les conséquences en Europa League dernièrement), mais également pour sa famille, qui s’épanouit pleinement à Londres. La perspective d’un départ libre l’été prochain aurait de quoi séduire, notamment avec une jolie prime à la signature, mais Olivier Giroud, comme Chelsea, pourraient envisager la poursuite d’un avenir commun. D’après nos sources, ce scénario n’est absolument pas à exclure…