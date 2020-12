Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Thomas Tuchel est déjà identifié !

Publié le 2 décembre 2020 à 9h15 par A.M.

Clairement menacé pour son avenir, Thomas Tuchel joue gros contre Manchester United ce mercredi soir. D'autant plus que du côté de Doha, son remplaçant est déjà identifié

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Thomas Tuchel pourrait toutefois être démis de ses fonctions bien plus tôt. Et pour cause, une défaite contre Manchester United ce mercredi soir, qui serait quasiment synonyme d'élimination en Ligue des Champions, pourrait sceller le sort de l'entraîneur du PSG, sous le feu des critiques depuis le début de saison, malgré le parcours européen réalisé la saison dernière. Pendant que les Parisiens jouent leur avenir européen à Old Trafford, l'Allemand jouera quant à lui son poste. Et en cas de contre-performance, la direction du PSG sait déjà sur quel entraîneur miser.

Pochettino, la priorité du Qatar ?