Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a tenté d’attirer un très gros nom !

Publié le 2 décembre 2020 à 7h45 par B.C.

Actuellement en poste à l’AC Milan, Paolo Maldini a révélé avoir été approché par Nasser Al-Khelaïfi en 2012 pour intégrer l’organigramme du Paris Saint-Germain.

En 2011, le Qatar décidait de mettre la main sur le PSG. Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi devenait président et les nouveaux propriétaires se sont entourés de connaisseurs du football en nommant respectivement Leonardo et Jean-Claude Blanc en tant que directeur sportif et directeur général. Quelques mois après, c’est Carlo Ancelotti qui pris la place d’Antoine Kombouaré sur le banc de touche. Une équipe prestigieuse qui aurait pu compter un membre de renom supplémentaire en la personne de Paolo Maldini comme l’a expliqué l’ancien défenseur emblématique du Milan AC.

« Le PSG a été intéressé par mon profil »