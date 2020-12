Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour une piste estivale de Leonardo

Publié le 2 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Dele Alli aurait été suivi de près par Leonardo à l’occasion du dernier mercato. Et pour la session hivernale des transferts, le directeur sportif du PSG aurait toutes ses chances avec le milieu offensif de Tottenham.

Promesse plus ou moins déchue du football anglais, Dele Alli n’en demeure pas moins un élément pétri de talent. Et ses premières semaines sous les ordres de José Mourinho l’attestent, moment où il enchaînait les bonnes prestations malgré le changement soudain d’entraîneur à Tottenham. La suite a été plus compliquée pour le milieu offensif des Spurs dont l’avenir aurait déjà pu s’écrire ailleurs qu’à Tottenham cet été. Le PSG se serait renseigné et un prêt payant était dans les tuyaux avant que Leonardo ne finisse par recruter Rafinha Alcantara. Selon certains médias anglais, le directeur sportif du PSG en pincerait toujours pour Alli. Et cet hiver, ce serait le moment ou jamais.

Dele Alli prêt à franchir un cap en quittant Tottenham