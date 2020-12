Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait récupérer du lourd... grâce à Mbappé !

Publié le 2 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

En difficulté dans le dossier Mbappé, le PSG pourrait toutefois récupérer un gros joueur dans le deal. Le Real Madrid pourrait en effet proposer Eden Hazard en échange.

C'est un secret de Polichinelle. Depuis de nombreuses années, le Real Madrid suit de près l'évolution de Kylian Mbappé. Le nom de l'attaquant de l'équipe de France revient avec insistance du côté de la Casa Blanca , mais alors que son contrat au PSG prend fin en juin 2022, un transfert l'été prochain semble plus que jamais d'actualité surtout s'il ne prolonge pas son bail. Toutefois, bien que le Real Madrid soit en position de force, la crise sanitaire a lourdement impacté les finances des clubs, et même le club merengue en subit les conséquences et doit trouver des solutions.

Hazard en échange de Mbappé ?