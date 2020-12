Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Giroud voit enfin le bout du tunnel…

Publié le 2 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Entraîneur de Chelsea, Frank Lampard pourrait réduire à néant les espoirs de l’OM dans le recrutement d’Olivier Giroud. En effet, la légende des Blues militerait en interne pour qu’il passe l’hiver à Londres.

Olivier Giroud, nouvel attaquant de l’OM ? À en croire Téléfoot La Chaîne, les dirigeants phocéens suivraient avec attention l’évolution de la situation de l’attaquant de Chelsea, où il est contractuellement lié jusqu’en juin prochain. Un transfert cet hiver serait dans les petits papiers de l’OM, mais pas seulement. La concurrence ferait rage et les cadors italiens mèneraient la danse, à savoir l’Inter ou encore le Milan AC. Mais outre la concurrence, la volonté du joueur et de Frank Lampard devraient suffire à faire capoter les plans de l’OM.

Giroud s’éloigne de l’OM et d’un départ de Chelsea