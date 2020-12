Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Giroud a atteint son paroxysme !

Publié le 1 décembre 2020 à 14h30 par Th.B.

En quête de renforts au poste d’attaquant à l’occasion du mercato hivernal, l’OM penserait à Olivier Giroud selon Téléfoot La Chaîne. Néanmoins, une arrivée à Marseille serait plus que compromise, et ce, pour plusieurs raisons.

Malgré l’arrivée de Luis Henrique l’été dernier, qu’André Vilas-Boas semble vouloir utiliser en tant qu’attaquant latéral, l’entraîneur de l’OM serait toujours à la recherche d’un attaquant de pointe afin de concurrencer Dario Benedetto. En ce sens, l’arrivée d’un nouvel avant-centre à l’occasion du mercato hivernal ne serait pas à exclure et le directeur du football Pablo Longoria n’a pas fermé la porte à cette option lors d’un récent live accordé au Phocéen . D’après Téléfoot La Chaîne , l’OM serait dans le coup pour Olivier Giroud, au même titre que l’OL et les Girondins de Bordeaux. Néanmoins, l’entourage du buteur de Chelsea, où il est contractuellement lié jusqu’en juin prochain, a dernièrement émis quelques doutes quant à un potentiel retour en France pour l’ancien montpelliérain. En effet, en cas de départ de Chelsea, ce qu’il ne voudrait pas forcément comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité lundi soir. Cependant, si un départ était inévitable au cours du mercato hivernal, le chemin que Giroud emprunterait ne mènerait pas à Rome, mais bel et bien en Italie…

L’Inter, une option probable, mais liée à l’avenir de Conte…

À l’occasion de sa rubrique bi-hebdomadaire intitulée Inside Football, Dean Jones a fait un point sur le dossier Olivier Giroud ce mardi. Selon le journaliste d’ Eurosport UK, l’Inter serait toujours très intéressée par l’idée de renforcer l’effectif d’Antonio Conte cet hiver et verrait en Giroud une potentielle recrue. Du côté du joueur, en cas d’offre concrète, la tentation serait grande. Néanmoins, les derniers résultants du club nerazzurri auraient placé Antonio Conte sur la sellette. Et en cas d’éviction du technicien italien, le dossier Giroud tomberait à l’eau bien que son arrivée permettrait de combler le vide que devrait laisser Lautaro Martinez à la fin de la saison, moment où son départ est attendu. La priorité du champion du monde serait de trouver un club où il sera apprécié et utilisé afin de bien préparer l’Euro avec l’Équipe de France l’été prochain. Et si l’Inter ne recrutait finalement pas Olivier Giroud, l’attaquant de Chelsea serait susceptible de trouver refuge chez le voisin nerazzurri, à savoir le Milan AC et pas seulement.

… le Milan, la Juventus ou l'Inter Miami en back-up ?