Mercato - Barcelone : Le compte à rebours est lancé pour Koeman !

Publié le 2 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Sur la sellette si Victor Font venait à être élu président du FC Barcelone, le candidat faisant de Xavi Hernandez son futur entraîneur, Ronald Koeman ne se sent pas pour autant menacé pour sa place. Mais le danger serait bien réel.

« Il est prêt pour le Barça, et dans peu de temps, on le verra là-bas. Il pense 24h/24 au football » . Voici le témoignage que Gabi, joueur de Xavi Hernandez à Al-Sadd, a tenu à la Cadena SER récemment. Un discours qui n’est pas anodin puisque l’ancienne gloire du FC Barcelone est le favori de Victor Font pour prendre les rênes l’effectif du Barça à la fin de la saison, moment où son contrat avec le club qatari arrivera à expiration. Et alors que l’engagement de Ronald Koeman avec le FC Barcelone court jusqu’en juin 2022, une clause aurait été incluse, ce qui permettrait au prochain président de le résilier si cela était nécessaire à compter de l’été 2021. C’est du moins ce que Goal révélait ces derniers jours. De quoi faire trembler Ronald Koeman ? Pas vraiment.

« Ce n'est pas gênant car j'ai un contrat de deux ans »