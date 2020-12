Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar pourrait prendre une décision radicale pour Tuchel !

Publié le 2 décembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 2 décembre 2020 à 8h17

Face à Manchester United ce mercredi soir, le PSG joue son avenir européen. Une défaite pourrait avoir de grandes conséquences pour le club parisien. Mais également pour Thomas Tuchel.

Depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain connaît des résultats frustrants. En Ligue 1, le club de la capitale s'est déjà incliné à 3 reprises en 12 journées et se retrouve sous la menace de l'OM qui dispose de deux matches de retard. Toutefois, c'est bien en Ligue des Champions que la situation est la plus inquiétante. Et pour cause, malgré la victoire poussive contre le RB Leipzig (1-0), le PSG n'est pas encore assuré de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le match à Old Trafford contre Manchester United ce mercredi soir revêt ainsi une importance cruciale pour l'avenir européen du club de la capitale, mais également pour Thomas Tuchel.

Tuchel joue sa place à Old Trafford