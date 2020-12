Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez n’oublie pas Gareth Bale !

Publié le 2 décembre 2020 à 7h00 par B.C.

Cet été, le Real Madrid est parvenu à se séparer de Gareth Bale en le prêtant à Tottenham. Désormais, Florentino Pérez espère que le Gallois s’imposera sous les ordres de José Mourinho afin de faciliter un transfert l’an prochain.

Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières années, Gareth Bale peinait à trouver un club lui permettant de rebondir, jusqu’à cet été. L’international gallois de 31 ans a fait son retour à Tottenham sous la forme d’un prêt sans option d’achat, un choix gagnant pour le joueur à en croire ses récentes déclarations : « C’est bon de rejouer, c’est bon d’être à un endroit où on me désire, je me sens aimé. Je suis en train de récupérer ma forme physique et rejouer est ce qui rend heureux tous les joueurs. Je sens que je suis au bon endroit actuellement ». Il faut dire que Gareth Bale a vécu des mois compliqués sous les ordres de Zinedine Zidane, qui ne comptait pas sur son attaquant. Mais à Madrid, on n’oublie pas le Gallois…

Le Real Madrid compte sur Bale pour se relancer