Mercato - PSG : Mbappé confronté à un gros dilemme pour son avenir ?

Publié le 2 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Apprécié de tous, que ce soit le PSG ou ses courtisans, Kylian Mbappé ne saurait plus où donner de la tête. Et cette situation compliquerait grandement sa prise de décision quant à son avenir.

Véritable star du football mondial malgré ses 21 ans, Kylian Mbappé est la notion type du terme « crack ». Omniprésent sur les terrains et dans les livres des records, l’attaquant du PSG est devenu une véritable marque et il se trouve qu’il est sur la jaquette du dernier jeu vidéo FIFA. De quoi lui offrir une vitrine internationale qui profite pour le moment au PSG, et ce jusqu’au moins la fin de la saison, son contrat courant jusqu’en juin 2022. Néanmoins, alors que son avenir est au coeur de toutes les attentions, Mbappé ne saurait pas quoi à l’instant T.

Mbappé n’aurait pris aucune décision !