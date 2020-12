Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est très attendu au Real Madrid !

Publié le 2 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Pas un jour ne passe sans que Kylian Mbappé ne soit envoyé au Real Madrid. Et du côté de la Casa Blanca, on semble attendre avec impatience cette arrivée du génie du PSG.

Si le prochain mercato estival est encore loin, le feuilleton Kylian Mbappé est déjà au centre de toutes les attentions. En effet, alors que le Français est encore sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, son arrivée au Real Madrid serait prévue pour l’été prochain. Ayant revu ses plans à cause du coronavirus, la Casa Blanca devrait lancer l’assaut en 2021 pour tenter de trouver un accord avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Florentino Pérez arrivera-t-il alors à ses fins pour Mbappé ? Ancien président du Real Madrid, Ramon Calderon espère en tout cas voir le champion du monde rejoindre le Bernabeu.

« Ce serait une excellente nouvelle pour notre équipe »