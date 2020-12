Foot - PSG

PSG - Malaise : Le coup de pression de Tuchel à Mbappé !

Publié le 1 décembre 2020 à 22h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé n’a plus marqué en Ligue des champions depuis près d’un an, Thomas Tuchel espère que l’international français trouvera le chemin des filets face à Manchester United.

Habitué à être couvert d’éloges depuis son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé est aujourd’hui dans le doute. En effet, l’attaquant du PSG n’a pas marqué le moindre but en Ligue des champions cette année malgré le parcours du club de la capitale dans le Final 8 cet été. Il faut remonter au 11 décembre 2019 pour trouver trace de la dernière réalisation de Mbappé en C1, face à Galatasaray au Parc des Princes. Alors que le PSG joue son avenir européen ce mercredi contre Manchester United, Kylian Mbappé est attendu au tournant, et aux yeux de son entraîneur, le Bondynois a toutes les cartes en main pour faire oublier cette inefficacité face au but et permettre à son équipe de se relancer.

« C'est une longue période, peut-être l’une des raisons pour lesquelles on a que six points »