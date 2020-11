Foot - PSG

PSG : Leonardo, Tuchel… Qui est responsable de la situation actuelle ?

Publié le 30 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG se montre fébrile cette saison, plusieurs personnes sont pointées du doigt pour justifier les dernières contreperformances du club de la capitale. Mais selon vous, qui est responsable ?

Finaliste de la dernière Ligue des champions, le PSG espérait poursuivre sur sa lancée afin de décrocher le Graal cette saison. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu pour le club de la capitale. En Ligue des Champions, le PSG s’est déjà incliné à deux reprises face à Manchester United et Leipzig, et ne s’est pas rassuré cette semaine en l’emportant difficilement contre le club allemand (1-0) sur la pelouse du Parc des Princes. En Ligue 1, le bilan n’est pas mieux puisque les hommes de Thomas Tuchel ont déjà perdu 3 rencontres et disposent d’une faible avance sur ses concurrents. Avec 2 matches en retard, l’OM pourrait même chiper la première place au classement à son rival parisien. Alors, comment justifier ces difficultés ?

Leonardo, Tuchel, les joueurs… Qui est responsable du mauvais début de saison ?

Depuis le début de la saison, les critiques sont nombreuses. D’une part, les joueurs sont logiquement pointés du doigt pour leurs prestations sur le terrain. On reproche notamment à Kylian Mbappé et Neymar leur manque d’implication dans le travail défensif, ou encore l’inefficacité du Bondynois face au but en Ligue des Champions. L’entrejeu fait aussi défaut dans les grands rendez-vous, tandis que le PSG encaisse également davantage de buts. De plus, les choix de Thomas Tuchel sont loin de faire l’unanimité, notamment son obstination à placer Danilo Pereira en charnière centrale pendant plusieurs semaines afin de mettre Marquinhos au milieu de terrain. L’Allemand, en froid avec Leonardo, ne devrait pas voir son bail renouvelé à l’issue de la saison. La relation entre les deux hommes fait d’ailleurs l’objet de débats, certains observateurs estimant que cela instaure un climat tendu au sein du club, et les dirigeants qataris ont décidé pour l’heure de ne pas prendre position. Enfin, le recrutement estival de Leonardo fait également l’objet de critiques. Les recrues peinent à se montrer décisives hormis Moise Kean, et certains regrettent encore le départ de Thiago Silva.



Alors selon vous, qui est responsable de la situation actuelle ? A vos votes !