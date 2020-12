Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone pourrait s’incliner devant le PSG pour… Haaland !

Publié le 2 décembre 2020 à 8h45 par Th.B.

Dans le coup pour recruter Erling Braut Haaland l’été prochain, le PSG pourrait ne finalement pas être dérangé par le FC Barcelone dans cette opération en raison de la situation économique très délicate du club culé.

Officiellement candidat à la présidence du FC Barcelone depuis lundi, Joan Laporta aurait de grands projets pour le Barça et notamment sur le marché des transferts. Proche de Mino Raiola, l’ancien président du club culé préparerait l’arrivée d’Erling Braut Haaland dont les affaires sont gérées par l’agent italo-néerlandais et serait au coude à coude avec le PSG, qui se pencherait sur le profil du Norvégien dans l’optique d’un transfert de Kylian Mbappé. C’est du moins l’information que Josep Pedrerol révélait sur le plateau d’ El Chiringuito la semaine dernière. Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano qui faisait savoir ces dernières heures que le FC Barcelone était l’un des clubs intéressés par le profil de Haaland. Cependant, la réalité rattraperait Joan Laporta et les autres candidats à la présidence du FC Barcelone. De quoi faire souffler le PSG ?

Le Barça ne serait pas obstacle au PSG pour Haaland