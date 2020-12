Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme annonce du Real sur l'avenir de Zidane !

Publié le 2 décembre 2020 à 11h00 par A.M.

Annoncé sur le départ suite à la défaite du Real Madrid contre le Shakthar Donestk en Ligue des Champions (0-2), Zinedine Zidane bénéficie toutefois toujours du soutien indéfectible de sa direction.

Déjà battu à domicile par le Shakthar Donestk (2-3), le Real Madrid s'est une nouvelle fois incliné face aux Ukrainiens (0-2) mardi soir. Une défaite qui place le club merengue en situation délicate pour la qualification pour les huitièmes de finale bien que rien ne soit perdu. Dans tous les cas, l'avenir de Zinedine Zidane est remis en cause suite à ce début de saison poussif. Mais après le match, le technicien français a tenu à mettre les choses au clair : « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer. Nous savons qu'aujourd'hui était une finale et nous nous sommes très bien préparés. Nous avons fait une bonne première mi-temps, mais nous n'avons pas pu marquer de but. Il reste un match et nous devons le gagner ». Et cela tombe bien puisque le Real Madrid ne compte pas non plus se séparer de Zinedine Zidane.

«Le soutien du club à Zinedine est incontestable»