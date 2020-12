Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bientôt le déclic dans le feuilleton Camavinga ?

Publié le 2 décembre 2020 à 9h00 par Th.B.

Disposant d’une très belle cote sur le marché des transferts, Eduardo Camavinga pourrait choisir le Real Madrid ou un cador de presque chacun des grands championnats. Néanmoins, en l’état, aucune tendance forte ne ressort de ce dossier dans lequel tout serait encore possible.

Bien qu’il fasse moins parler de lui sur les pelouses ces derniers temps, Eduardo Camavinga est toujours un sujet chaud quand il s’agit du mercato estival à venir. Si sa situation contractuelle venait à rester inchangée, un transfert serait presque inévitable, compte tenu du fait qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 et que le Stade Rennais ne devrait pas se contenter d’un départ libre de sa pépite de 18 ans. D’ailleurs, les clubs intéressés sont légion et parmi eux, le PSG et le Real Madrid mèneraient la danse devant Manchester United ou encore la Juventus. Récemment, l’international français a mis un terme à sa collaboration avec Moussa Sissoko. Les agents fourmilleraient autour du clan Camavinga afin de convaincre le joueur et ses proches de rejoindre leurs rangs et d’aller voir ailleurs l’été prochain. Entre temps, le père du joueur Celestino Camavinga se charge des intérêts de son fils. À ce jour, ce dossier pourrait prendre deux tournures bien spécifiques. Le Real Madrid est prévenu.

Un dossier à deux vitesses