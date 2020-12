Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Kamara... Qui quittera l’OM cet hiver ?

Publié le 2 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

A l’OM, Frank McCourt réclamerait des ventes à Pablo Longoria pour cet hiver. Qui faut-il s’attendre à voir partir ?

Les finances ne sont clairement pas bonnes à l’OM. Avec des comptes dans le rouge, le club phocéen souhaitait inverser cela lors du dernier mercato, souhaitant récupérer près de 60M€. Toutefois, ce n’est pas avec les seuls départs de Bouna Sarr et Maxime Lopez que les caisses se sont remplies. Sur la Canebière, on a donc toujours besoin d’argent et le mercato hivernal de janvier pourrait donc permettre de respirer un peu plus facilement. D’ailleurs, Pablo Longoria aurait même pour ordre de vendre puisque comme l’a à nouveau confirmé L’Equipe, Frank McCourt aurait réclamé des ventes.

Plusieurs candidats au départ ?

Ce qu’André Villas-Boas redoutait le plus à l’OM pourrait donc bien intervenir. Cet hiver, l’effectif marseillais pourrait ainsi s’affaiblir avec les départs de plusieurs joueurs cadres. Mais qui pourrait faire ses valises ? Ils sont nombreux dans cette situation. Pour éviter qu’il ne parte libre, Florian Thauvin pourrait être vendu en janvier. Boubacar Kamara est lui très courtisé en Italie et en Angleterre et pourrait rapporter un joli chèque, bénéficiant d’une belle cote sur le marché. Il en serait de même pour Duje Caleta-Car, déjà courtisé en Premier League cet été.



Alors, qui quittera l’OM cet hiver ?