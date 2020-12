Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino intéressé par une arrivée au PSG ?

Publié le 2 décembre 2020 à 19h15 par T.M.

Alors que l’aventure de Thomas Tuchel au PSG toucherait à sa fin, la question de sa succession fait de plus en plus parler. Et pour reprendre le poste d’entraîneur, Mauricio Pochettino pourrait bien débarquer dans la capitale.

Ce mercredi, le PSG affronte Manchester United. Une rencontre décisive pour la suite de la Ligue des Champions, mais aussi pour l’avenir de Thomas Tuchel. Déjà en difficulté, l’Allemand jouerait un peu plus sa place lors de ce rendez-vous européen. Néanmoins, pour l’ancien de Dortmund, les espoirs de continuer au Parc des Princes sont minces. En fin de contrat au PSG, Tuchel semble très loin de recevoir une prolongation étant donné sa relation compliquée avec Leonardo. En coulisse, le Brésilien se serait d’ailleurs déjà mis en quête d’un nouvel entraîneur. Et si celui-ci se nommait Mauricio Pochettino ?

« Pochettino aime Paris »